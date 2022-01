Már a százat is meghaladta a koronavírus-fertőzöttek száma a kézi-Eb-n

Már több mint száz játékosnak lett pozitív a koronavírustesztje a magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokságon, írja a Telex az nzz.ch cikkére hivatkozva.

A legnehezebb helyzetben a német válogatott van, amelynél 12 pozitív esetet jelentettek, egy nappal a középdöntő előtt a visszalépést is fontolgatták. Végül halasztási kérelemmel fordultak az EHF-hez, amely ehhez nem járult hozzá, így lejátszották a spanyolok elleni mérkőzést, amelyet el is veszített a csapat 29-23-ra. A német válogatottnál eddig 27 játékost neveztek be az eddigi meccsekre, közülük 25-en pályára is léptek.

A németek az Eb előtt még azt nyilatkozták, örülnek annak, hogy egyelőre Szlovákiában játsszák a mérkőzéseiket, mert ott szerintük szigorúbbak az intézkedések, mint Magyarországon. Nálunk telt házas mérkőzéseket lehet rendezni, míg északi szomszédunknál 25 százalékban lehet megtölteni a lelátókat.

Csütörtöki hír, hogy a magyarok utolsó csoportellenfelénél, Izlandnál is van öt koronavírusos. Lengyelország hat, Hollandia és az orosz csapat négy-négy, Svédország és Izland három-három, míg Franciaország egy esetet jelentett. A középdöntőbe jutott együttesek közül csak a címvédő spanyoloknál, a világbajnok dánoknál, az Eb-harmadik norvégoknál és a montenegróiaknál nem akadt pozitív teszt.

Az Eb-ről a csoportkört követően kieső magyar válogatottnál is volt pozitív teszteredmény.