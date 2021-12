„Velem elnök még úgy nem beszélt, mint Kulcsár Krisztián”

December 30-ára rendkívüli közgyűlést hívott össze Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, amelyen bizalmi szavazást kér maga ellen.

A Nemzeti Sport birtokába került levél alapján a 14 tagú elnökség nagy többsége nem hajlandó többé együtt dolgozni a kétszeres olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok vívóval.

„Úgy látjuk, hogy a jelenlegi körülmények között nem biztosítható a 126 esztendős Magyar Olimpiai Bizottság a magyar olimpiai mozgalom gazdag hagyományaihoz méltó működése. … Mindezekhez, megítélésünk szerint, a MOB elnökének vezetési stílusa vezetett” – olvasható a levélben.

Elveszítettük a bizalmunkat a jelenlegi elnökben, ezért közösen kérjük Kulcsár Krisztián elnök urat, hogy azonnali hatállyal mondjon le tisztségéről.

A levél aláírói között öt olimpiai bajnok, Vári Attila, Kovács Antal, Magyar Zoltán, Wladár Sándor és Gyurta Dániel neve is olvasható.

A Nemzeti Sport megszólaltatta a kétszeres olimpiai bajnok tornászt, Magyar Zoltánt, aki a következőket mondta:

„Elég régóta munkálkodom a MOB-ban, hiszen Csanádi Árpád mellett is dolgoztam, aztán Schmitt Pál elnöksége idején, majd Borkai Zsolttal két ciklust végigcsináltam, és most is elnökségi tag vagyok, de elmondhatom, hogy velem elnök még úgy nem beszélt, mint néha Kulcsár Krisztián, aki személyes sértésként élte meg mindig, ha valamivel nem értettem egyet.

Mi megbíztunk benne sokáig, folyamatosan megadtuk az esélyt, ám a bizalom mostanra elfogyott.

A Magyar Nemzet korábban azt írta, az 51 tagú közgyűlésből harmincnál is többen írták alá azt az újabb közös nyilatkozatot, amelyben kijelentik, hogy Kulcsár Krisztián visszahívására szavaznak majd.