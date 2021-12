Darts-vb: Van Gerwen koronavírusos lett és visszalépett

Nagy csapás érte a Londonban zajló PDC-dartsvilágbajnokságot: Raymond van Barneveld és Vincent van der Voort után újabb versenyző, a háromszoros világbajnok Michael van Gerwen is visszalépett, miután pozitív lett a koronavírustesztje.

Van Gerwen a tervek szerint kedden, a harmadik fordulóban Chris Dobey ellen játszott volna, aki így mérkőzés nélkül bejutott a legjobb 16 közé.

Michael van Gerwen has withdrawn from the William Hill World Darts Championship after testing positive for Covid-19 ahead of his match with Chris Dobey.

Dobey will receive a bye to the last 16 and Tuesday evening’s session will continue with two matches.

— PDC Darts (@OfficialPDC) December 28, 2021