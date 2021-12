A magyar kézikapitány: Ahhoz, hogy megtanuljunk győzni, néha veszíteni is kell

A magyar női kézilabda-válogatott nagy csatában kapott ki 25-24-re a spanyolországi világbajnokságon, így a második helyen végzett a csoportjában és két pontot visz magával a középdöntőbe, ahol majd a dánok ellen folytatja a szereplését. A magyar csapat szövetségi kapitánya, Golovin Vlamigyir a találkozót követően az M4 kérdésére azt mondta, nem szabad azzal foglalkozni, hogy olyan gólt is megadtak a németeknek, amikor a rivális játékosa belépett a hatoson belülre.

„A technikai hibák és a labdaeladás volt a döntő faktor a mai mérkőzésen, 19 labdát adtunk el, ez rengeteg, és az, amit eddig is tudtunk, hogy minden eladott labda öngól, az be is bizonyosodott. Szerintem sok mindent sikerült megvalósítanunk abból, amit megbeszéltünk, de ez a hibák mellett nem volt elegendő, és még szerencsénk sem volt. Sajnos nem sikerült kiszolgálni az ideutazó lelkes közönségünket, de dolgozunk a hibáinkon. Én büszke vagyok erre a válogatottra” – mondta a sportcsatornának, majd a Nemzeti Sportnak annyit még hozzátett, hogy báj fájó ez a vereség, tragédia nem történt.

Ahogy nézem, már mindenki sír, de ez nem vezet sehova. A lányoknak meg kell tanulniuk, hogy a vereség nem katasztrófa, ez egy világverseny, még van lehetőségünk javítani. Ahhoz, hogy megtanuljunk győzni, néha veszíteni is kell

– idézi a Nemzeti Sport Golovint.

A meccs legjobbjának Bíró Blankát választották, aki számos bravúrt bemutatott, nagyban neki köszönhető, hogy sok rontás ellenére is volt esély a pontszerzésre.

„Úgy érzem, sokkal több volt ebben a mérkőzésben. Rengeteg technikai hibát vétettünk, ezekből tudtak építkezni a németek, és a második félidőben ezeket sokkal jobban ki is tudták használni, így nagyon kellett küzdenünk. Természetesen csalódott vagyok, de ebből tanulunk, és remélem, hogy a középdöntőben majd a döntő pillanatokban ezeket a pillanatokat vissza fogjuk kapni. Minden meccsből próbáljuk kiemelni a pozitívumokat és ezekből építkezni a további mérkőzéseinkre” – nyilatkozta a csapatkapitány.

A középdöntőben szerdán Dánia, pénteken Kongó, vasárnap pedig a Koreai Köztársaság lesz az ellenfél, a negyeddöntőbe az első két helyezett kerül.