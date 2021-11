Kedvező hírek jöttek az eltűnt korábbi világelső teniszezőről

A női tenisztornákat szervező WTA kész volt minden versenyét elhozni Kínából, miután a korábbi világranglista-vezető Peng Suaj hetekig eltűnt.

A 35 éves játékosról azóta nem jött hír, hogy közösségi oldalán egy november 2-i bejegyzésben szexuális zaklatással vádolta meg Csang Kao-li korábbi kínai miniszterelnök-helyettest. A posztot fél órával megjelenése után eltávolították, Peng pedig azóta nem adott életjelet magáról. Vasárnapig.

Szombaton a Global Times angol nyelvű kínai lap főszerkesztője azt közölte a világhálón, hogy a teniszezőnő biztonságban van, otthonában tartózkodik, jól van, és hamarosan megjelenik a nyilvánosság előtt, hogy eloszlassa az aggodalmakat.

– szögezte le Steve Simon, a WTA elnök-vezérigazgatója szombaton, a legfrissebb videó nyilvánosságra kerülése után.

