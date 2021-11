Vereség a csehektől, egyelőre álom marad az olimpia a női hokiválogatott számára

A magyar női jégkorong-válogatott két győzelmet követően a harmadik mérkőzésén 5-1-re kikapott Csehországtól, így nem jutott ki a pekingi téli olimpiára. Magyarország a női szakágban még nem szerepelt a játékokon.

A mieink előbb a lengyeleket verték nagyon simán a csehországi selejtezőtornán, majd Norvégiát, utóbbit nagy feltámadást követően, kétgólos hátrányból fordítva. Azt ugyanakkor előre tudni lehetett, hogy a csehek elleni összecsapás dönt majd az olimpiai részvételről, a két csapat az A csoportos világbajnokságon is találkozott, akkor a rivális 4-2-re nyert.

Most viszont már az első harmadban eldőlt a találkozó, a csehek minden magyar hibára lecsapva kerültek teljesen megérdemelten 3-0-s előnybe, még emberhátrányban is betaláltak. A második harmadban tovább növelték a különbséget, majd egy záró etapban egy újabb magyar hibát követően már 5-0 volt az állás, végül Huszák Alexandra ütötte be a szépítő találatunkat és állította be az 5-1-es végeredményt.

A női jégkorong 1998 óta szerepel az olimpia műsorán, a magyarok – akik idén először játszhattak világbajnokságon az elitben, és végeztek a kilencedik helyen – sohasem jutottak el játékokra, de most voltak hozzá a legközelebb, egyetlen győzelemre.

3. forduló Csehország-Magyarország 5-1 (3-0, 1-0, 1-1) gól: Hymlarova (2.), Serdar (13.), Pribylova (15.), Kolowratova (28.), Krizova (56.), illetve Huszák (58.)