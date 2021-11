Most már biztos, hogy új szupercsapatot kap a kézilabdavilág

Ahogy várni lehetett, új szupercsapatot kap a kézilabdavilág: a norvég Kolstad Haandball sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a következő két évben négy norvég világbajnoki ezüstérmes és két izlandi válogatott játékos érkezik.

The 6 new players for Kolstad Håndball:

Magnus Gullerud

Sigvaldi Gudjonsson

Janus Smarason

Sander Sagosen

Magnus Rød

Torbjørn Bergerud pic.twitter.com/NGMsl9nZQ9

— Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92) October 31, 2021