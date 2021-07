Magyar edzőnek kell naggyá tennie az amerikai kéziválogatottat

Szabó Edina lett az Egyesült Államok női kézilabda-csapatának szövetségi kapitánya.

A Team USA honlap beszámolója szerint Szabó első tornája amerikai kapitányként az Észak- és Közép-amerikai régió 2023-as bajnoksága lehet, majd ugyanabban az évben a Pán-amerikai Játékokon és – amennyiben összejön a kvalifikáció –, a világbajnokságon is ő irányíthatja a csapatot.

Szabó 15 évig dolgozott a francia női válogatott mellett technikai igazgatóként, a csapat 2003-ban világbajnok lett (éppen a magyarokat verve a döntőben), 2009-ben és 2011-ben pedig vb-második. Itthon irányította a Cornexit, valamint az Érdet is, a fehérvári csapat vele nyerte meg az EHF Kupa-döntőt a Győr ellen.

Hihetetlen nagy megtiszteltetés, hogy engem választottak egy ilyen fontos és izgalmas feladatra, és várom, hogy még többet megtudjuk az amerikai kézis közösségről. 2028-ban Los Angeles rendezi az olimpiát, úgyhogy a mostani időszak meghatározó lehet, hogy az Egyesült Államok felnőjön a kézilabda legjobbjai mellé

– nyilatkozta Szabó, aki az Észak- és Közép-amerikai régió idei bajnokságán még tanácsadói szerepben lesz a csapat mellett. Az átmeneti időszak arra szolgál, hogy Szabó jobban megismerje az amerikai kézilabdaéletet, és hogy az európai munkamódszerek után felmérje az ottani állapotokat, kihívásokat, magyarázta leendő főnöke, Ryan Johnson.

Az amerikai női válogatottnak a vébéken egy 11. hely a legjobb eredménye, de a Pán-amerikai Játékokat kétszer is megnyerte, igaz, a második sikernek is már 26 éve, úgyhogy Szabóra szép feladat vár, hogy Los Angelesre tényleg számolni kelljen az USA-val ebben a sportágban is.