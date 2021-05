Valter továbbra is tapad az éllovasra a Girón

A szlovák Peter Sagan nyerte a sprintbefutót a Giro d’Italia kerékpáros körverseny tizedik szakaszán, amelyen nem változott az összetett élcsoportja: a kolumbiai Egan Bernal megtartotta a rózsaszín trikót, Valter Attila pedig maradt az ötödik helyen.

A L’Aquila és Foligno közötti 139 kilométeres, 1300 méter szintkülönbséget magában foglaló etapon egy negyedik kategóriás emelkedő várt a kerekesekre hétfőn. A terep kifejezetten alkalmas volt sprintbefutóra, így a nap négyfős szökevénycsoportját nem is engedte messzire a főmezőny, amely a BORA-hansgrohe vezetésével diktált nagy tempót és már 43 kilométerrel a befutó előtt befogta az élcsoportot.

A nagy sebesség miatt több sprinter is leszakadt, és bejött a német csapat terve: a háromszoros világbajnok szlovák Sagan megelőzte a kolumbiai Fernando Gaviriát és az olasz Davide Cimolait. Ezzel átvette a sprinterek pontversenyének vezetőjét illető ciklámen trikót.

🧑‍⚖️Peter lays down the law at Foligno!

🧑‍⚖️ Peter detta legge a Foligno!

Powered by @supersapiensinc #Giro pic.twitter.com/Sx3rFVhnoS

— Giro d’Italia (@giroditalia) May 17, 2021