Cseh a tizedik Eb-jén indul, Hosszú tovább javíthatja a rekordot

A tizenöt éves úszó, aki kétszer is legyőzte Hosszú Katinkát

Burián Kata: Nemcsak engem, de a sportot is meggyalázták

Milák Kristóf hét egyéni számban áll rajthoz az úszók jövő hétfőn kezdődő budapesti Európa-bajnokságán, ezzel csúcstartó az 56 fős magyar válogatottban.

A szövetség tájékoztatása szerint a 200 méter pillangó világbajnoka és világcsúcstartója legerősebb száma mellett 50 és 100 méter pillangón, valamint 50, 100, 200 és 400 méter gyorson indul, illetve három váltóban is ott lehet a medencében.

A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka ezúttal három fő távjára – a 400 és 200 méter vegyesre, valamint a 200 méter pillangóra – koncentrál. Két számban akár magyar 1-2-es befutó is össszejöhet, mivel a pillangón címvédő Kapás Boglárka új kedvenc távja mellett 400 vegyesen is kipróbálja magát, de indul 400 gyorson is.

Ugyanakkor Hosszú tovább javíthat egy egyetemes Eb-rekordot: 200 vegyesen egymás után a hatodik győzelmét arathatja.

Az Eb-történelem legeredményesebb úszója, Cseh László 200 vegyesre nevezett. A 35 éves úszó a tizedik Európa-bajnokságára készül, amivel nehezen megdönthető csúcsot állít fel, amikor elrajtol az előfutamában. Cseh 14 Eb-címmel rendelkezik, és hét egymást követő Eb-n volt aranyérmes.

Verrasztó Dávid korrekordot javíthat 400 m vegyesen: 2018-ban, Glasgow-ban ő lett a legidősebb Európa-bajnoka a számnak 30 évesen, és az elmúlt időszakban mutatott teljesítmények alapján útban a 33. születésnapja felé is ő a fő esélyes, egyúttal sorozatban negyedszer nyerheti meg ezt a számot.

A MÚSZ közleménye emlékeztet rá, hogy az olimpia évében rendezett legutóbbi két Eb nagy sikereket hozott a magyar úszósportnak: 2012-ben, Debrecenben az érmek számát tekintve ért el abszolút rekordot a csapat 9 arannyal, 10 ezüsttel és 7 bronzzal, míg 2016-ban, Londonban hivatalosan minden idők legjobb produkcióját nyújtotta a válogatott tíz győzelemmel (10, 4, 5).

Ezúttal kissé visszafogottabbak a várakozások, Wladár Sándor elnök a 2018-as glasgow-i szereplést állította mérceként – ott négy arany jött össze –, bár jelezte, hazai pályán egy még jobb szereplés sem kizárt.