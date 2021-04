Ennél a csapatnévnél nehéz lesz jobbat találni

Hivatalossá vált, hogy a következő szezontól a Seattle Kraken is csatlakozik az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) mezőnyéhez. Az NHL pénteki közleménye szerint a klub minden korábban szabott feltételnek megfelelt a koronavírus-járvány okozta hatások ellenére, így a 2021/22-es idényben már 32 csapattal vág neki a liga.

A mondavilágban a kraken egy polipszerű, hatalmas vízi szörny, amely csápjaival képes hajókat is a víz alá húzni, írja az MTI. Ennek megfelel a csapat logója is:

I think the name, logo, and color scheme of the Seattle Kraken are all pretty dope. Well done, all around @NHLSeattle_

pic.twitter.com/optXdu1TGv

— KFC (@KFCBarstool) July 23, 2020