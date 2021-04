Sidi Péternek tartózkodnia kell a pocskondiázástól, különben eltiltják

A Delhiben rendezett vk-n a magyar sportlövő-válogatott visszalépett a férfiak háromfős csapatversenyének döntőjétől, mivel Péni István és Peklár Zalán nem volt hajlandó Sidi Péterrel kiállni, arra hivatkozva, hogy utóbbi fegyvere szabálytalan.

Kapcsolódó Hogyan jutottak odáig a magyar sportlövők, hogy az egész világ előtt lejárassák magukat? Hétfőn délben ült össze a Magyar Sportlövő Szövetség elnöksége, hogy felelőst keressen és megfelelő büntetésről döntsön minden idők egyik legfurcsább magyar sportügyében.

Sidi egy bipodot használt, ami a puska megtámasztására szolgál, de ő nehezékként alkalmazta. A nemzetközi szövetség technikai ellenőrei szerint ez nem szabálytalan.

Az Indiai Sportlövő Szövetség által 2021. március 4-én kibocsájtott, lepecsételt és aláírt számla egyértelműen bizonyítja, hogy a Magyar Sportlövők Szövetsége nem nevezte be a férfi 50 m-es csapatot.

A dokumentum utólag több verzióban is eljutott hozzánk. Első verzióban a csapat kihúzásra került, itt öt versenyzői aláírás szerepel, majd végül Sidi Péter aláírásával egy olyan verzió jutott el a szervezőkhöz, ahol ismét szerepel a magyar együttes. Ezek után végül a csapat elindult, tehát ez azt mutatja, hogy meggyőzték egymást az indulásról” – nyilatkozta Nagy György elnök a szövetség hivatalos honlapján.

Szerinte a bipod problémája már régóta megkeseríti a magyar sportlövők életét.

„Számomra a szabály világos, vagyis nem lehet használni, amit a magyar bírók helyesen be is tartattak a magyar bajnokságon. Nem tudom őket elítélni ezért, hiszen én is látom, hogy a leírtak alapján jártak el. Nemzetközi versenyeken előfordult, hogy Péter használhatta ezt a bipodot. Delhiben is megengedték neki, így szabályosan állt be vele a lőállásba. Ismerjük a mondást, hogy az a gól, amit a bíró megad” – mondta.

Hozzátette, a világkupa után a nemzetközi szövetség egyik magas rangú vezetője, aki korábban átengedte a vitatott bipodot, a következőket írta Sidi Péternek és Péni Istvánnak:

Annak érdekében, hogy a jövőben és az olimpiai játékokon elkerüljük a problémákat, azt tanácsolom hivatalosan, hogy cseréld le ezt az alkatrészt egy másikra a szabály szellemének megfelelően. Ezt a fajta eszközt nem fogjuk elfogadni egyetlen fegyveren sem és erről értesíteni fogjuk az összes zsűritagot.

Nagy György szerint egy jól működő csapatban a versenyzők egymást segítik és sportszerűen betartják egymásnak tett ígéreteiket. Sidi megígérte, nem fogja használni a vitatott bipodot, ezt a selejtezőben be is tartotta. A döntőben azonban nem, így Péni és Pekler becsapva érezte magát.

Hogyan lehet javítani a mostani helyzeten?

„Sportlövészetben csak egyéni versenyszámok szerepelnek az olimpiai programban. Egyeztetést kezdeményeztem az olimpiai bizottság vezetőivel a versenyzők legideálisabb elhelyezéséről az olimpiai faluban, hogy mindannyian csak a versenyre koncentrálhassanak. Péni István esetében fontosnak tartom, hogy csak önmagára koncentráljon és bízza a bírókra a többi versenyzővel kapcsolatos döntéseket.