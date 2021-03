Elő a naptárakkal, Conor McGregor újra nagyot fog bunyózni

Conor McGregor hamarosan úja összecsaphat Dustin Poirierrel.

Ariel Helwani, az MMA-s ügyekben elég jólértesült újságíró úgy tudja, már csak apróságokon múlik, hogy a két ketrecharcos harmadjára is egymásnak essen. Helwani szerint július 10-én kerül sor az összecsapásra, a 264. UFC-gála főmeccseként.

Dustin Poirier vs. Conor McGregor 3 is close to being finalized for UFC 264 on July 10, according to multiple sources.

It is not signed or fully agreed to yet, but all three parties seem optimistic at this time that it could be finalized as soon as this week, sources say.

— Ariel Helwani (@arielhelwani) March 29, 2021