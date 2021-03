A 100 pontos kosárcsoda, amit ugyanúgy nem hittek el, mint a holdra szállást

– követelte egyhangúan a 4124 néző, aki 1962. március 2-án szemtanúja volt annak az NBA-mérkőzésnek, amelyet a Philadelphia Warriors és a New York Knicks vívott a pennsylvaniai Hershey sportcsarnokában.

A meccsből három negyed már lepörgött, amikor a Philadelphia sajtósa, egyben a csapat statisztikáit vezető Harvey Pollack megsúgta a helyi műsorközlőnek, Dave Zinkoffnak, hogy a Warriors centere, a 216 centis Wilt Chamberlain az utolsó felvonás előtt 69 pontnál tart.

Zinkoffnak több sem kellett, egyből tudatta a nézőkkel, hogy Chamberlain valami nagy dologra készül, bár a 69 pont nála nem számított kirívónak, mivel az ezt megelőző három találkozón 67, 65, valamint 61 pontig jutott.

Most viszont még egy negyed hátra volt, és a közönség teljesen lázba jött, miközben a csapattársak azt találgatták, vajon hány pontig jut majd az NBA-ben harmadik idényét taposó center.

A New York helyzetét nehezítette, hogy első számú centere, Phil Jordon hiányzott, a hivatalos indoklás szerint influenzával dőlt ágynak, de évekkel később csapattársa, Darrall Imhoff elárulta, hogy ennél sokkal prózaibb oka volt a távollétnek, Jordon másnapos volt. Ezzel pedig jól kibabrált a 208 centissel Imhoff-fal, aki képtelen volt tartani Chamberlaint, ráadásul hamar összegyűltek a személyi hibái, így aztán mindössze 20 percet töltött a pályán.

A meccs nagyobbik részében így egy újoncnak, Cleveland Bucknernek jutott feladatul Chamberlain őrzése, a liga legfélelmetesebb támadójának számító óriás pedig ezt maximálisan kihasználta, és bevetette a teljes repertoárt. Magassága és elképesztő emelkedése révén Chamberlain korlátlan úr volt mindkét palánk alatt, zsákolt, lazán begyűjtötte és visszatette a lecsorgó labdákat, és még a tempókat is egész hatékonyan dobálta.

A meccs előtt 27 győzelemmel és 45 vereséggel álló New York nem akart asszisztálni Chamberlain történelmi tettéhez, ezért jobb híján arra mentek a játékosai az utolsó negyedben, hogy megakadályozzák, hogy egyáltalán eljusson a labda hozzá, és elkezdtek odaütni a többi Warriors-kosarasnak. Mire a Philadelphia felvette a kesztyűt, és szintén gyors szabálytalanságokkal operált, megakadályozva ezzel, hogy a New York a támadásai révén lepörgesse az órát.

„Majdnem komédia fulladt a meccs, hiszen a negyedik negyed nagyjából úgy nézett ki, hogy faultoltunk egyet mi, majd gyorsan odaütöttek ők is” – emlékezett vissza Eddie Donovan, a New York edzője. Ha a Knicks nem tudta megakadályozni, hogy eljusson a labda Chamberlainig, akkor még mindig maradt olyan opció, hogy szabálytalanságokkal állítsák meg a centert, arra apellálva, hogy köztudottan hadilábon állt a büntetőkkel.

Chamberlain pályafutása során meglehetősen gyengén, mindössze 51 százalékkal dobott a büntetővonalról, de ezen a meccsen még ebben a műfajban is kimagaslót nyújtott, mivel 32 kísérletéből 28 sikeres volt.

– szerénykedett a meccs hőse Wilt című önéletrajzában.

Chamberlain utóbb bevallotta, ő már a meccs előtt érezte, hogy egészen ihletett formában van. Akkoriban az NBA elismertsége még fényévekre volt a mostanitól, és tv-közvetítés hiányában a csapatok úgy próbáltak meg új szurkolókat toborozni, hogy a hazai meccseket szűz területnek számító városokba vitték, így került a Philadelphia aznap Hershey-be. A csapat már órákkal a meccs előtt megérkezett a helyszínre, és több játékos is szerencsét próbált a csarnok közelében lévő céllövöldében, ahol Chamberlain egyszerűen nem tudott hibázni.

„Ha létezik egyáltalán magyarázat arra, hogy a 100 pont miképp jött össze, akkor ez egyértelmű jelnek számított számomra” – mondta.

Hiába próbált meg mindent a New York, a társak tömték labdákkal Chamberlaint, aki a negyedik negyedben 21-szer dobhatott kosárra, az egész meccsen pedig 63 alkalommal (és ebben a büntetők még nincsenek benne!), ami bődületesen magas szám. Összehasonlításképpen: Kobe Bryantnek 46 mezőnykísérlete volt (28 lett belőle sikeres), amikor a Lakers mezében 81 pontot szórt a Torontónak 2006 januárjában.

Chamberlain életrajzi könyvében meg is említette, hogy időnként kifejezetten zavarta, hogy a társak akkor is neki passzoltak, amikor üresen maradtak, és kosárra dobhattak volna.

„Tényleg úgy éreztem, hogy túl sok dobást vállaltam el a meccsen, főleg az utolsó negyedben, amikor körülöttem már az összes társ azon iparkodott, hogy elérjem a 100 pontot”.

Nagyjából másfél perccel a vége előtt 98 pontnál tartott Chamberlain, a közönség pedig lélegzetvisszafojtva várta a nagy pillanatot, de egymás után két dobást is elhibázott.

Aztán Joe Ruklick átadása után már nem bízott semmit a véletlenre, testi erejét kihasználva behúzta a labdát a gyűrűbe, ezzel lett meg a történelmi 100. pontja.

„Chamberlain zsákol, a nézők pedig berohannak a pályára. Wilt Chamberlain százpontos” – harsogta a mikrofonba Bill Campbell, aki a Philadelphia meccseiről tudósította a rádióhallgatókat.

A nézők között ott volt egy szabadnapos fotóriporter, Paul Vathis, aki a félidőben kiment az autójához a fényképezőjéért, majd a meccs után Pollackot, a Philadelphia sajtósát üldözte, mert szerette volna, ha marad valami nyoma az utókor számára Chamberlain utánozhatatlan produkciójának.

„Nincs semmi a birtokomban, ami révén meg tudnám mutatni, mi történt ma este” – panaszkodott a fotós, mire Pollack kitépett egy lapot a jegyzetfüzetéből, filccel felírta rá a 100-as számot, majd az öltözőben Chamberlain kezébe nyomta, hogy aztán megszülessen a kosársport történek egyik legikonikusabb fotója.

59 years ago today, Wilt Chamberlain put up an NBA record 100 points in a game 🤯 pic.twitter.com/t5hQ1FzuhR

— SportsCenter (@SportsCenter) March 2, 2021