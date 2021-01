Edzés közben ütötték el a Giro-harmadik Wilco Keldermant

Edzés közben ütötte el egy autó a BORA-hansgrohe országúti kerékpáros csapatának több tagját, köztük a friss igazolást, a tavalyi Giro d’Italián harmadik Wilco Keldermant, írta az MTI.

TEAM UPDATE: Today during training, some our riders were involved in an accident with a car. Wilco Kelderman, Rüdiger Selig and Andreas Schillinger were taken to hospital, all conscious. Wilco and Rudi have sustained concussion, while Andreas is awaiting final examinations.

— BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) January 16, 2021