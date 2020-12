Hiába a kapusok hatalmas bravúrjai, kikapott a Tatabánya az EL-ben

A Grundfos Tatabánya KC 35-32-re kikapott a dán GOG otthonában a férfi kézilabda Európa Liga csoportkörének hatodik fordulójában.

Jól kezdett pedig a magyar csapat, magához ragadta a kezdeményezést, így háromgólos előnyt dolgozott ki. Ezután viszont belelendültek a skandinávok és az sem segített, hogy 12 percig nem talált be a Tatabánya. Bartucz László bravúrjai így arra voltak jók, hogy lőtávolban maradjon a vendég együttes.

WATCH: Tatabanya goalkeeper László Bartucz stands strong to keep his team down two players in the game with a great double save. #ehfel pic.twitter.com/w5x8ihdOIc

— EHF European League (@ehfel_official) December 8, 2020