Egy gokart-versenyző az autójából leszakadt lökhárítót vágta hozzá ellenfeléhez verseny közben

Döbbenetes jelenetsor játszódott le a gokart-világbajnokság lonaói futamán. A Tony Kart 23 éves pilótája, Luca Corberi egy ütközés miatt kilenc kör után kiesett, ám az olasz versenyzőt ez annyira feldühítette, hogy bosszút akart állni. A gokartjáról letört lökhárítót fölkapta, kiállt a pálya mellé, megvárta, amíg odaért a vele ütköző Paolo Ippolito és hozzávágta a lökhárítót.

Outrageous scenes in the FIA Karting World Championship final at the Lonato circuit as Luca Corberi – whose family operate the venue – threw his bumper at a rival and ignored marshals as he stormed off across the track after an incident. pic.twitter.com/PgCPs9JLlH

Ahogy a felvételen is látszik, ezután átsétált a pályán és a pályafelügyelőkre fittyet hányva duzzogva otthagyta a futamot.

– írta a Forma-1-es világbajnok Jenson Button a videót látva.

Luca Corberi has just destroyed any chance he had at a racing career after his disgusting behaviour today at the FIA Karting World champs. His father owns the circuit and is seen power driving the guy into a wall, Life ban for both of these idiots please https://t.co/uzWD1cDJ9w

— Jenson Button (@JensonButton) October 4, 2020