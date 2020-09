„Federert kizárnák egy ilyen után, mint Djokovicot? Biztos, hogy nem!”

Nem csitulnak a kedélyek a US Openen történtek kapcsán. Vasárnap késő este, a nyolcaddöntőbe jutásért játszott egymással Novak Djokovic és Pablo Carreno Busta, és az első szett végén, a spanyol játékos 6:5-ös vezetésénél a világelső dühében beleütött a labdába, amivel véletlenül, de egy vonalbírót talált el a torkán. A szerbet mindezek után kizárták a tornáról.

Fél év alatt a teniszezők közellenségévé vált Novak Djokovic Novak Djokovicnak borzasztó éve van, koronavírusos lett a balul sikerült tornáján, alapított egy szervezetet, amit sokan kritizálnak és a US Openről is kizárták.

A döntés megosztja a játékosokat, edzőket, szurkolókat, az egyik oldal azt mondja, hogy a szabály egyértelmű, máshogy nem lehetett volna büntetni, megint mások szerint túlzás volt leléptetni Djokovicot. Az utóbbi táborba tartozik a korábbi top10-es Nikola Pilic is, aki szerint úgy kellett volna büntetni a szerbet, hogy Carreno Busta kap egy ajándékgémet – amivel egyébként meg is nyerte volna az első játszmát –, mint ahogy például a US Open 2018-as női döntőjében is történt Serena Williamsszel.

Nem jó, hogy egy ilyen miatt kizárják a világelsőt. Szerintem a vonalbíró is rájátszott kicsit, nem hiszem, hogy annyira megsérült. Azt hiszik, Roger Federert kirúgnák egy ilyenért? Biztos, hogy nem! Ez a döntés célzott volt

– mondta a tennisworldusa.org cikke szerint Pilic, akinek az akadémiáján megfordult Djokovic, de dolgoztak együtt a szerb Davis Kupa-csapatban is, azaz pártatlannak sem lehet tekinteni.

Nem Djokovic volt egyébként a tenisztörténelem során az első, akit hasonló esett miatt léptettek le: 2017-ben Denis Shapovalov például a székbírót találta el véletlenül a Davis Kupában, amiért szintén hasonló büntetést kapott. A szerbtől most még elvették a pénzdíját és fizethet további 10 ezer dollárt, amiért nem jelent meg a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.

Bár Carreno Busta elmondta, nem így akart továbbjutni, élt a kínálkozó lehetőséggel, ugyanis a negyeddöntőben öt szettben legyőzte Shapovalovot, így készülhet az Alexander Zverev elleni elődöntőre.

US Open, negyeddöntők férfiak:

Carreno Busta (spanyol, 20.)-Shapovalov (kanadai, 12.) 3:6, 7:6 (7-5), 7:6 (7-4), 0:6, 6:3

A. Zverev (német, 5.)-Coric (horvát, 27.) 1:6, 7:6 (7-5), 7:6 (7-1), 6:3 nők:

Oszaka (japán, 4.)-Rogers (amerikai) 6:3, 6:4

Brady (amerikai, 28.)-Putyinceva (kazah, 23.) 6:3, 6:2

