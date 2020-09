Egy montenegrói kézilabdacsapat a Puskás Akadémia sorsára jutott

A magyar labdarúgó-bajnokságban nagy sikert aratott, hogy a Puskás Akadémia csapata úgy nyert két mérkőzést, hogy tele volt 18-19 éves játékosokkal, mivel a rutinosabb futballisták koronavírusosak lettek. A felcsútiak az NB I-ben hibátlanok a fiatalokkal, az Európa Ligában viszont simán kiestek a svéd Hammarby ellen.

Valami hasonlóban reménykedik a Buducnost női kézilabdacsapata is, amelynél 9 játékos, is pozitív vírustesztet produkált. Ha ez nem volna elég, a tekintélyes lista mellett Nadja Kadovics és Valerija Maslova is vállsérülés miatt dőlt ki. A hiányzók helyett juniorok lépnek majd pályára a Bajnokok Ligájában.

A montenegrói csapat pénteken utazik Kaproncára, a vasárnapi Podravka Koprivnica elleni BL-meccsre.

Kiemelt kép: zrkb.me/