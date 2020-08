Őrült mázlija volt Valentino Rossinak, hogy nem csapta agyon ellenfele motorja

Az olasz Andrea Dovizioso nyerte a gyorsaságimotoros-világbajnokság elitkategóriája, a MotoGP szezonbeli negyedik futamát, az Osztrák Nagydíjat.

A Ducati 34 éves versenyzője pályafutása 15. trófeáját szerezte meg a MotoGP-ben, írja az MTI.

A futam nyolcadik körében az olasz Franco Morbidelli és a francia Johann Zarco összeütközött, de a többi pilóta csodával határos módon nem keveredett bele a balesetbe, Valentino Rossinál és Maverick Vinalesnél is centimétereken múlt, hogy eltalálják őket a pályán keresztbe pattogó roncsok. A félbeszakadt versenyt és kisvártatva újraindították.

OMG that crash and lucky #rossi #MotoGP pic.twitter.com/aS0gN6Ykz0

Egy másik kameraállásból:

I’m sure Rossi see’s it and slows! https://t.co/ylLRYhsw43

A címvédő, az elitkategóriában hatszoros világbajnok spanyol Marc Márquez továbbra is felkartörés után gyógyul, ezért nem versenyez.

A Moto2-ben az addig a pontversenyben éllovas Enea Bastianini is bukott, a malajziai – a MotoGP-ben is megfordult – Hafizh Syahrin pedig nem tudta kikerülni az olasz gépét, és nagy sebességgel átesett rajta. Az öntudatánál lévő ázsiai versenyzőt kórházba szállították, a 13 körösre rövidített viadalt pedig újraindították.

Scary.

Hafizh Syahrin being checked over but reported as no serious injuries.#AustrianGP #Moto2 https://t.co/Vhq8oq9Kjs

— Graeme (@Clantastic) August 16, 2020