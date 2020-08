Újonc nyerte a MotoGP idei szezonjának harmadik futamát

A dél-afrikai Brad Binder életében először nyert futamot a MotoGP-ben vasárnap, a sorozat brnói Cseh Nagydíján.

A 24 éves motoros 2011-ben mutatkozott be a Moto3-ban, amelyben 2016-ban világbajnok lett, majd a Moto2-ben 2018-ban harmadik, tavaly pedig második lett az idény végén. Idén azonban már a legjobbak között szerepel és nem is vesztegette az idejént

Binder élete harmadik MotoGP-versenyén futamgyőzelmet aratott, amivel az első dél-afrikai motoros lett, aki nagydíjat nyert.

A KTM versenyzője a vasárnapi, brnói futamon kilenc körrel a vége előtt állt az élre Franco Morbidelli megelőzésével, és mivel sikerült megőriznie a vezetést, élete harmadik MotoGP-versenyén máris megszerezte első diadalát.

South Africa have a superstar on their hands! 🇿🇦@BradBinder_41 becomes their first premier class winner and the first by a rookie since @marcmarquez93 in 2013! 💪#Bradical | #CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/a8Jf850uLl

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 9, 2020