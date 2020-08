Mégis indulhat a ferencvárosi hokicsapat a nemzetközi kupában

Az Erste Liga-és kupagyőztes FTC a magyar bajnoki cím jogán szerepelt volna november 13. és 15. között a franciaországi Amiens-ben a jégkorong Kontinentális Kupa 2020/21-es kiírásában, azonban a zöld-fehéek a koronavírus miatt visszaléptek a sorozattól.

A döntés hátterében az állt, hogy a sportág nemzetközi szövetsége (IIHF) és a rendező országok egészségügyi és szervezési szabályai nem adtak megnyugtató forgatókönyvet a Ferencváros számára. A Fradi mellett számos másik csapat állt el a kupaszerepléstől, ezért az IIHF felülvizsgáltj a lebonyolítási rendet és mivel szeptember végén hoz végső döntést, így az FTC is várhat még, hogy elindul-e a sorozatban, vagy sem.

A döntésünk elküldése után az IIHF szinte azonnal felvette velünk a kapcsolatot, és jelezte, mivel több csapattól is hasonló visszajelzések érkeztek, úgy döntöttek, felülvizsgálják a feltételeket, és később döntenek a kupa idei kiírásának sorsáról. Az új helyzet tükrében lehetőséget adtak nekünk arra is, hogy visszavonjuk a döntésünket, amelyet örömmel megtettünk. Ez azt jelenti, hogy továbbra is tagjai vagyunk a mezőnynek