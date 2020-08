Babos Tímea edzője csodálkozik, hogy meg akarják rendezni a US Opent

Babos Tímea edzője csodálkozik, hogy meg akarják rendezni a US Opent

A topjátékos szerint őrültség a US Open, törölni kellene

Rafael Nadal sem indul el a US Openen

Két top10-es teniszező mondta le a US Opent

Babos Tímea salakon edz a Nemzeti Teniszakadémián, és a párosban háromszoros Grand Slam-győztes teniszező szerint ez is jelzi, hogy számára nem a US Open a legfontosabb idei cél. A 27 éves teniszező március eleje óta nem találkozott az edzőjével, és a DIGI Sport híradójának felidézte Michael Joyce szavait, aki szerint nagyon nem jó a helyzet Amerikában, és csodálkozik, hogy egyáltalán meg akarják rendezni a US Opent.

Én nagyon azt mondtam, és mondom is, nem szívesen megyek el a versenyre. Viszont azért nagyon megfontolandó, most kijött a nevezési lista, mindenki látta ott a nevemet, rögtön jöttek is a kérdések, hogy akkor játszom-e vagy nem. Kezdve azzal, hogy automatikus nevezés van, úgyhogy mindenkit beneveztek, aki nem jelezte előre, hogy nem szeretne indulni

– nyilatkozta a DIGI Sport híradójának, a Sport 24-nek Babos Tímea, aki még nem döntötte el, hogy ott lesz-e a rajton.

„Ha játszanék a US Openen, akkor (augusztus) 24-én repülnék, ez biztos, úgyhogy a következő hetekben el fog dőlni (az indulásom). Láttuk, mi történt Spanyolországgal is az elmúlt napokban, ez gyakorlatilag bármelyik országgal, főleg Amerikával megtörténhet.

Az edzőm ugye amerikai, már nem láttam március eleje óta, és ő mondja, hogy nagyon nem jó a helyzet Amerikában, és csodálkozik, hogy egyáltalán meg akarják rendezni a US Opent.

De nyilván az üzlet az üzlet, meglátjuk, mi lesz a vége.”

Az edzések persze addig sem állnak le, hiszen a WTA-tornák a palermói viadallal újraindultak, és a tornaszervezők több helyen versenyt rendeznének. Babos korábban is ellenezte a US Open megrendezését, de számos másik teniszező sem tudja még, vállalja-e a tornát. A női világranglistán második Simona Halep például a jövő heti, prágai torna után dönt, korábban két top10-es játékos is lemondta az amerikai versenyt, a férfiaknál pedig Rafael Nadal és Nick Kyrgios sem indul.

Kiemelt kép: DIGI Sport / Sport24