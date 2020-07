Djokovicnál betelt a pohár a kritikák miatt

A korábbi wimbledoni bajnok is elkapta a koronavírust

Novak Djokovic jót akart, de rossz vége lett: a koronavírus-járvány után általa megszervezett teniszsorozatot, az Adria Tourt komoly érdeklődés övezte, így aztán nagyot szólt, hogy több játékos, köztük Djokovic is megfertőződött a vírussal.

Horrorshow lett Djokovic álomtornájából Nem lett volna rossz ötlet Novak Djokovictól az Adria Tour elnevezésű teniszsorozat létrehozása, de sikerült olyan felelőtlenül megszervezni az egészet, hogy ki tudja, mikor látunk újra topteniszt.

Djokovic, aki az ATP játékostanácsának az elnöke, a felelőtlen szervezés és a játékosok túlzott lazasága miatt kapta is a gyomrosokat egymás után, és úgy tűnik, most telt be nála a pohár.

Az utóbbi időben csak kritikákkal találkoztam, és a legtöbbjük rosszindulatú volt. Nyilvánvaló, hogy ez több pusztán kritikánál, nekem úgy tűnik, boszorkányüldözés zajlik. Valakinek buknia kell, lehetőleg egy nagy névnek. Még mindig nem döntöttem el, hogy indulok-e a US Openen, a regisztrált New York-i koronavírus-fertőzöttek számának emelkedése nem kedvez a verseny megrendezésének

– idézi a Guardian a világelső nyilatkozatát.

Djokovic a napokban ismét edzésbe állt, miután a második koronavírustesztje már negatív lett. Nem ő az egyetlen, akinek kérdéses a szereplése az augusztus 31. és szeptember 13. között esedékes US Openen, korábban Rafa Nadal is azt mondta, hogy a körülmények miatt valószínűleg nem utazik el New Yorkba.

Kiemelt kép: Recep Sakar / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP