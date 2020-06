„Hogy Federer lenne minden idők legjobbja? Még saját korszakában sincs az első kettőben”

A szurkolók minden sportágban szeretik összehasonlítani az egyes korszakok legjobbjait, nincs ez másként teniszben se: aki az 1960-as években követte a játékot, az Rod Lavert favorizálja, aki az 1980-as években szerette meg a sportágat, az Björn Borg vagy Jimmy Connors nevét mondhatná, de Pete Samprasnek, Andre Agassinak, Roger Federernek és Rafa Nadalnak is megvan a saját rajongótábora.

Pat Cash az egyszeres Grand Slam-győztesek táborába tartozik, az 1987-es wimbledoni tornáról térhetett haza a trófeával, de ettől még az ő véleménye is mérvadónak tekinthető a sportágban. Most épp Federer ügyében nyilatkozott olyat, ami akár vitaindítónak is felfogható.

Mindenki azt mondja, hogy Federer minden idők legnagyobb teniszezője, de még saját korszakában is van két jobb játékos nála. Elég megnézni Federer mérlegét Nadal és Novak Djokovic ellen, mindkettőjükkel szemben negatív, ami eleve kizárja nálam, hogy ő legyen a legjobb. Ha csak az ütéseit és a mozgását nézem, akkor Federer lenne a legjobb, de sok tekintetben régimódinak tűnik nekem

– magyarázta Cash.

A Grand Slam-győzelmeket tekintve Federer áll az örökrangsor élén húsz diadallal, őt Nadal követi tizenkilenccel, Djokovic pedig tizenhéttel áll, és Cash szerint a szerb lesz az, aki átveszi majd a vezetést Federertől.

Kiemelt kép: RODGER BOSCH / AFP