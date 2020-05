Sportágat váltva lett dollármilliomos az egykori kézilabdázó

Édesapja, Alekszander Malinovszkij a Szovjetunió válogatottjával 1985-ben ifjúsági világbajnok lett, egy évvel később Jóakarat Játékokat nyert, később a fehérorosz válogatottban is szerepelt.

Klubszinten a CSZKA Minszk csapatával háromszor is BEK-et nyert (1987, 1989, 1990) és ötször lett szovjet bajnok. Légiósként a tunéziai Esperance mellett játszott az izraeli ASA Tel-Avivban, illetve a lengyel Kielcében is, ahol 2001-ben felkérést kapott az edzői munkára is.

Az ő nevéhez fűződött a klub első duplázása (bajnoki cím és kupagyőzelem), később tőle vette át az irányítást Bogdan Wenta, aki igazán nagy csapatot faragott a lengyelekből.

Malinovszkijnak két fia született, a kisebbik, Viktor 1994. augusztus 2-án. Nagyon tehetséges játékosnak tartották, irányító-átlövőként junior bajnokságot nyert a Kielcével, 17 évesen Wenta fel is vitte az első csapathoz edzeni. A 2012-13-as szezonban az AZS UTH Radom játékosaként egy mérkőzésen olyan szerencsétlenül ütközött az ellenfelével, hogy súlyos térdsérülést szenvedett. A meniszkuszát műteni kellett, több hónapot kihagyott, de visszatérése után annyira féltette, hogy a másik térdét sokkal jobban terhelte és szalagszakadást szenvedett,

– nyilatkozta.

„A sérülés tragédia volt számára, nem tudta elképzelni az életet kézilabda nélkül. A második térdműtétje után a bátyja javasolta neki, hogy pókerezzen az interneten. Viktor annyira belemerült, hogy néha napi nyolc órát is a gép előtt töltött” – mesélte az édesapja.

Poland’s Wiktor Malinowski marks his debut on the European Super High Roller scene with the overnight lead in #EPTMonteCarlo €100K. Long way to go; registration still open. All the details: https://t.co/XHrIEDlgyE pic.twitter.com/MhPGbuUDqI

