Rodmant az orrkarikájánál fogva rángatta ki Michael Jordan az ágyból és vitte vissza az edzésre

Újabb két rész ment le a Last Dance-ből, abból a dokumentumfilm-sorozatból, amely Michael Jordan és a Chicago Bulls 1997-98-as szezonját dolgozza fel. Ezúttal a vezetőedző, Phil Jackson, valamint a csapat legszínesebb egyénisége, Dennis Rodman voltak a főszerepben.

A lepattanókirály Rodmannel kapcsolatban volt egy óriási történet: közölte a szezon közben, hogy neki ki kell eresztenie a gőzt és elmenne Las Vegasba. Kapott 48 órát, óriási bulit csapott, de a megbeszélt időpontra nem ért vissza, így Jordanék törték rá az ajtót rángatták ki az ágyából az akkori barátnő, Carmen Electra mellől, hogy visszavigyék az edzőpályára.

Bár a sztori teljesen úgy volt tálalva, Michael Jordanék nem utaztak el Las Vegasba, hogy megkeressék Rodmant, ő addigra már visszatért onnan Chicagóba, a kosárcsanok utcájában található szállásáról hurcolták el edzésre.

Mindezt a sorozat rendezője, Jason Hehir mondta el az ESPN podcastjában. Elmesélt ugyanakkor egy részletet, amit Jordan akkor osztott meg vele, amikor nem forgott a kamera.

Az orrkarikájánál fogva ragadta meg, úgy rángatta ki az ágyból.

A Jordanről hallott/látott történetek, valamint a Last dance első négy része után igazából meg sem lepődünk azon, hogy így térítette vissza Dennis Rodmant a csapathoz a szezon közben. A többi pedig már ismert: az idény a Bulls hatodik bajnoki címével ért véget, Rodman hathatós közreműködésével.

Dennis Rodman egyébként a megjelenése, a színes haja miatt mindig is csodabogárnak számított az NBA-ben, és még most is az, elég csak a Kim Dzsongunhoz fűződő barátságára gondolni. Viszont ötször volt bajnok (kétszer a Detroit Pistonsszal, háromszor a Chicago Bullsszal), két All Star-gálán játszott, két alkalommal őt választották az év védőjátékosának, emellett hét szezonban is ő gyűjtötte a legtöbb lepattanót. Detroitban visszavonultatták a mezszámát, 2011 óta tagja a Hírességek Csarnokának.

