A félbeszakadt idény miatt már most visszavonul a válogatott kézikapus

Befejezi a pályafutását a 237-szeres magyar válogatott kézilabdakapus, Fazekas Nándor.

Úgy néz ki, hogy befejezem az aktív pályafutásomat. Nem csak a sérülés miatt, hanem azért is, mert úgy érzem, hogy itt az ideje a fiataloknak átadni a helyet. Velük szeretnék majd dolgozni a jövőben és az összegyűjtött tudásaimat átadni nekik. (…) Elég rosszul fejeződik így be sajnos, a sérülések és a vírus miatt is, de igazából nem tudok, mit tenni, én már eldöntöttem. Ez a vége, most már biztos