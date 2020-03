Amerikából kapott komoly pofont az olimpiarendezés

A foci-Eb-t már elhalasztották, de az év legnagyobb sporteseménye, a tokiói olimpia még tartja magát. Pedig a sportolók közül egyre többen kérik különféle hangnemben, hogy a koronavírus-járvány miatt ne tartsák meg az olimpiát.

Az amerikaiaknak általában elég nagy szavuk van a (sport)világban, úgyhogy ha az amerikai úszók ügyvezetője azt kéri, hogy a sportolók biztonsága és egészsége érdekében tolják el egy évvel az olimpiát, akkor annak már súlya van.

Márpedig Tim Hinchey, az úszószövetség első embere azzal fordult az Amerikai Olimpiai Bizottság vezetőjéhez, Sarah Hirshlandhez, hogy a járvány teljesen felborította a sportolók életét, és gondot okoz nekik, hogy ebben a bizonytalan helyzetben is folytatniuk kell a felkészülést, hiszen jelen állás szerint az eredeti időpontban, július 24. és augusztus 9. között kerül sor az olimpiára.

USA Swimming respectfully requests that the U.S. Olympic & Paralympic Committee advocate for the postponement of the Olympic Games Tokyo 2020. pic.twitter.com/q5bhUwi05q

— USA Swimming (@USASwimming) March 20, 2020