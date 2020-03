A hajrában sokkolta a Fradi az Újpestet, karnyújtásnyira a bajnoki cím

A férfi hokiválogatott vébéjét is érintheti a koronavírus-járvány

A címvédő Ferencváros hazai pályán, az utolsó harmadban fordítva 3-1-re legyőzte az Újpestet a jégkorong Erste Liga elődöntőjének második mérkőzésén, hétfőn. Egy nappal korábban 6-3-ra nyert a Fradi.

Az MTI tudósítása szerint a második meccsen a vendégek kezdtek jobban és első helyzetüket gólra is váltották: Odnoga Mátyás vette be Nagy Kristóf kapuját, aki a sérülés miatt hiányzó Arany Gergelyt helyettesítette ezúttal is. Innentől kezdve a Ferencváros dominált, ám mégis úgy tűnt, hogy a második harmad végén megduplázza előnyét az Újpest, azonban hosszas videózás után úgy ítéltek a játékvezetők, hogy a gól már időn túl esett.

A meccs góljai:

A hazaiak aztán a harmadik harmad közepén, Brett Switzer találatával egyenlítettek, majd az utolsó hat percre fordulva Tóth Adrián is bevette az újpesti Duschek Dávid kapuját. Az utolsó fél percben az Újpest emberhátrányban, kapusát lehozva támadott, ezt kihasználva a csapatkapitány Nagy Gergő állította be a végeredményt.

Sikerével a Ferencváros 2-0-ra vezet a magyar bajnoki címért is zajló párharcban (a másik ágon a Csíkszereda és a Gyergyó csatázik), amely csütörtökön, Újpesten folytatódik.