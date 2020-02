Fury Wildernek a nagy meccs előtt: A mamád a világ második legjobb nehézsúlyúja

Magyar idő szerint vasárnap hajnalban jön a profi boksz nagyon várt visszavágója Tyson Fury és Deontay Wilder között. A meccsnek a nehézsúly két klasszisa egyaránt veretlenül vág neki, Wilder 42, Fury 29 mérkőzést nyert meg az egymás elleni döntetlenjük mellett.

A fogadóirodáknál, ha minimálisan is, de Wilder az esélyesebb, aki a WBC világbajnoki övét viszi magával a csatába. A két bunyós nem csak a ringben, dumában is erős, így aztán osztották is egymást rendesen a sajtótájékoztatón.

A kapucnis felsőben, napszemüvegben, baseballsapkában megjelenő Fury többek között azt mondta, Wilder nagyon sokkal tartozik neki, mert miatta került erre a szintre, miatta jutott el Las Vegasba, ami vicces, hiszen egy amerikai fickónak címezte ezt a cikizést.

Amikor felálltak egymással szemben, volt némi lökdösődés is, Wildernek nem tetszett, hogy Fury belemászott az arcába.

I’m sorry but just from this alone I can tell Fury has so much more power than Wilder and Fury is heavier. Just look at how Wilder found it hard to push Tyson. Thoughts? #WilderFury2 #boxing pic.twitter.com/ny3UiYEjA4

— Boxing Battalion (@BattalionBoxing) February 19, 2020