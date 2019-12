Bejelentették a bokszmeccset, amire mindenki várt

2018 decemberében szállt ringbe Tyson Fury és Deontay Wilder, hogy megmérkőzzenek a WBC nehézsúlyú világbajnoki címéért. A meccs pontozással ért véget, méghozzá döntetlennel, ami az ökölvívókat és a rajongókat sem elégítette ki.

Azóta megállás nélkül üzengetett egymásnak a két bunyós, miközben ügynökeik azon szorgoskodtak, hogy jöjjön létre a visszavágó. Február 22-re tűzték ki az újabb összecsapást, de idők közben Fury pankrátorkodni kezdett és benne volt a pakliban, hogy nem jön össze a meccs.

A SkySports viszont pénteken bejelentette, hogy mindkét bokszoló megerősítette, februárban újra ringbe lépnek egymás ellen.

BREAKING: Tyson Fury and Deontay Wilder confirm WBC Heavyweight Championship rematch on February 22 in Las Vegas.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) December 27, 2019