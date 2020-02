Egyszer az életben van ilyen szerencséje egy kosarasnak

Egészen szürreális kosarat dobott Kyle Kuzma, a Los Angeles Lakers kosárlabdázója a Phoenix Suns ellen 125-100-ra megnyert mérkőzésen. A 24 éves erőcsatár egy betörésnél próbált meg cselezni, a labda azonban kicsúszott a kezéből. Kuzma már azzal megúszta volna a szituációt, hogy faultot fújtak a védőjére, ám mellé még óriási szerencséje is volt, ugyanis a labda a palánkról a gyűrűbe pattant, a kosár pedig érvényes volt.

A játékos 9 ponttal és nyolc lepattanóval zárta a mérkőzést. Ez a szezon most nem annyira róla szól a Lakersben, míg korábban stabil kezdő volt, most többnyire a kispadról száll be, átlagban nyolc perccel játszik kevesebbet, mint tavaly. Ez meg is látszik a számain: a 12,8 pont, a 4,5 lepattanó és az 1,3 gólpassz is karrierje leggyengébb mutatója.