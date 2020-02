Federer Bill Gatesszel párosozott, majd Nadallal rekordot döntött

Nézőrekordot döntött Roger Federer és Rafael Nadal jótékonysági teniszmérkőzése Fokvárosban.

A sportág két legeredményesebb férfi játékosának összecsapását 51 954 tekintette meg a Fokváros Stadionban, amely a 2010-es labdarúgó-világbajnokság egyik elődöntőjének a helyszíne volt.

A sportág korábbi nézőrekordja Federer és a német Alexander Zverev bemutató mérkőzésén született novemberben Mexikóvárosban, ahol 42 517 szurkoló látogatott ki a világ második legnagyobb bikaviadal-arénájában rendezett összecsapásra.

A fokvárosi gálán – amelynek felvezető páros meccsén Bill Gates milliárdos üzletember is pályára lépett – a két szupersztár találkozóját Federer 6:4, 3:6, 6:3-ra nyerte meg.

That exchange at the net 🥰@rogerfederer gets the best of Nadal in Cape Town, winning 6-4, 3-6, 6-3 👏pic.twitter.com/8PfA41LKGQ

— US Open Tennis (@usopen) February 7, 2020