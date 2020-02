A csoda folytatódott, Kenin a döntőt is megnyerte az Australian Openen

A 21 éves Sofia Kenin nyerte meg az Australian Open női egyes versenyét. Az amerikai játékos szetthátrányból verte Garbine Muguruzát, így karrierje első Grand Slam-győzelmét szerezte.

Nem pont ezt a párosítást várták a drukkerek és a szakértők előzetesen, ám a nagyágyúk sorra hullottak ki a tornáról, az elődöntőben az első kiemelt Ashleigh Barty és a negyedikként rangsorolt Simona Halep esett ki. A döntő első szettjében Muguruza hamar brékelni tudott, majd a játszma közepén közel került ahhoz, hogy lesimázza a játékrészt de veszni hagyott négy bréklabdát. 5-2-es előny helyett 4-3 lett, majd Kenin vette el ellenfele adogatását, de a következő játékban megremegett a keze, a spanyol így 6-4-gyel került előnybe.

Ilyen parádés labdamenetek is voltak a mérkőzésen:

A második szettben Kenin sokkal magabiztosabban játszott, 2-1-nél, majd 5-2-nél is brékelte Muguruzát. A harmadik játszmában 2-2-nél három bréklabdát hárított a fiatal játékos, majd a következő játékban fogadóként nyert pontot. Miután hozta a saját szervagémjét, az eddigre már egyre jobban széteső Muguruzának a meccsben maradásért kellett adogatnia, 40:15 után azonban sorra hibázott,

Kenin pedig a második meccslabdát kihasználva megnyerte a 2 óra 5 percen át tartó döntőt.

Az álmok valóra válnak. Szóval akinek van egy álma, az küzdjön érte, meg valósággá válhat. Életem legszebb két hete volt ez

– mondta Kenin.

Élete győzelme

Sofia Kenin 1998-ban született Moszkvában, a családja azonban hónapokkal később New Yorkba költözött. Ötévesen kezdett el teniszezni, és már elég hamar látszott, hogy tehetséges, nála idősebbek ellen is megállta a helyét. A US Openen juniortornáján döntőzött is 2015-ben, de kikapott Gálfi Dalmától.

14 évesen már a profik között játszott, 2015-ben pedig már nyert két meccset a US Open főtábláján. 2018 márciusában került be a top100-ba a világranglistán, az évet már az 52. helyen zárta. A tornának már a 15. helyről vágott neki, mostani győzelmével a hetedik helyre fog előreugrani.

Most kezd csak igazán beindulni: 2019-ben négyszer döntőzött, amiből hármat megnyert, most pedig élete első Grand Slamjét is begyűjtötte. A Daphne Akhurst Trófea mellé 4,1 millió ausztrál dollárt (853 millió forint) is kapott.

Australian Open, női egyes, döntő Sofia Kenin (amerikai, 14.) – Garbine Muguruza (spanyol) 4-6, 6-2, 6-2

