Ilyen fantasztikus rajtot még nem látott Magyarország

Akár a háromhetes Girót is végigtekerné a magyar tehetség

Magyarországon is készül az olimpiára a kétszeres Giro-győztes

Jövőre akár a Girón is rajthoz állhat a magyar kerekes

Rózsaszín fényekben tündököltek csütörtökön este Magyarország legszebb épületei abból az alkalomból, hogy pontosan 100 nap múlva, május 9-én rajtol el Budapesten az idei olasz kerékpáros körverseny, a Giro d’Italia.

Több olyan hazai településen tartották meg a Rózsaszín Fények éjszakáját, amelyet érint majd a Giro első három, magyarországi szakasza. A központi rendezvényt a prológ rajtjától nem messze, a Városligeti Műjégpályán tartották, ahol ezen az estén számos színes és zenés programmal, jégszobrászok műsorával, profi korcsolyás, jégtáncos és bringás bemutatókkal, sorversenyekkel népszerűsítették az eseményt.

Hét óra előtt néhány perccel Sárfalvi Péter sportért felelős helyettes államtitkár, Nagy Zsigmond, a Nemzeti Sportügynökség (NSÜ) ügyvezetője, valamint három olimpiai bajnok magyar sportoló, Kovács Ágnes, Liu Shaolin Sándor és Kovács István együtt nyomták meg a műjégpálya melletti színpadon a visszaszámlálást elindító gombot, és ezt követően rózsaszínben pompázott a Vajdahunyad vára.

A Giro rajtja olyan fantasztikus esemény lesz Magyarország számára, amelyhez hasonló még sohasem volt

– hangsúlyozta rövid beszédében Nagy Zsigmond, aki felhívta a figyelmet arra, hogy az olasz körverseny első három hazai szakasza összesen közel 70 településen halad majd végig, így az esemény megmutathatja Magyarország szépségeit, gyönyörű tájait a világnak.

Az NSÜ ügyvezetője emlékeztetett rá, hogy egy felmérés szerint a Girót mintegy 800 milliónyian követik, így a három nap során a közvetítések által Magyarország tulajdonképpen egy digitális képeslap lesz a világ előtt.

„A Giro iránt még Ázsiából is óriási az érdeklődés, tehát az esemény globális, így nagyon magas szinten tudjuk majd vele Magyarországot promotálni, és az olasz körverseny messzire elviszi majd az ország jó hírét a világba” – emelte ki.

Kovács István arra hívta fel a figyelmet, hogy a rajt egyszeri és megismételhetetlen alkalom lesz, ezért azt javasolta a sportszerető embereknek, hogy feltétlenül látogassanak majd ki a versenyre. Sárfalvi Péter, aki tavaly személyesen is ott lehetett a Giro első három szakaszán, úgy fogalmazott, hogy a májusi három nap egy óriási csoda lesz, amely alatt a magyar sport és azon belül a kerékpársport is megmutathatja magát. Kovács Ágnes pedig azt mondta, hogy a Giro arra is alkalmas lesz, hogy népszerűsítse a kerékpározást az emberek körében, és mindenkit több mozgásra inspiráljon.

A Giro nagy rajtja, a Grande Partenza május 9-én a Hősök tere és a Budai Vár közötti egyéni indításos prológgal indul majd, másnap Budapestről Győrbe, május 11-én pedig Székesfehérvárról Nagykanizsára teker a világ legjobb profi országúti kerékpárosiból álló mezőny.

Kiemelt fotó: MTI/Krizsán Csaba