Már milliók szeretnék Kobe Bryantet örökre az NBA részévé tenni

Már közel kétmillióan írták alá azt a petíciót, amely kérvényezi, hogy a vasárnap tragikus körülmények között elhunyt Kobe Bryantről mintázzák újra az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) logóját.

A kezdeményezés mögé nem csak a hétköznapi rajongók álltak be, hanem számos híresség is, mint Snoop Dogg, Justin Bieber és Usher. Az ötlet egyébként egy 16 éves rajongótól ered, a vancouveri Nick Moghtader a change.org történetének leggyorsabban növekvő támogatottságú petíciót hozott létre.

– áll a kérvényben.

2 million. Thank you all so much. Full statement on IG: https://t.co/yGIr1wk8Gp

— Tyvon Fettuccine (@ThatGuyN1CK) January 28, 2020