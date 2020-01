Két kézzel is megy a kínai figura

Utolsó középdöntős mérkőzésén 36-36-os döntetlent játszott az osztrák férfi kézilabda-válogatott ellen az Európa-bajnokságon, ezzel csoportjában a negyedik, összesítésben a nyolcadik helyen zárt.

A mérkőzés egyik legszebb gólját Gerald Zeiner szerezte, aki Robert Weber passzát követően kétkezes kínaiból volt eredményes.

Two hands are better than one!

👐 @HandballAustria 🇦🇹#ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/Wcuai37XQq

— EHF EURO (@EHFEURO) 2020. január 22.