Újabb csodás feltámadás, Szlovéniát is megvertük a kézi-Eb-n

Bánhidi Bence és Ligetvári Patrik vezérletével a magyar férfi kézilabda-válogatott 29-28-ra legyőzte Szlovéniát az Európa-bajnokság középdöntőjében. Az első félidőben volt egy üresjárata a magyar csapatnak, de a szünetben ismét sikerült váltanunk, Mikler Roland jókor szállította a bravúrokat. Versenyben vagyunk az elődöntőbe jutásért.

Bánhidi góljával indult a mérkőzés, az ötödik perc elején pedig már 3-1-re vezettünk. Ezután kiegyenlített Szlovénia, és ugyan még kétszer előnybe kerültünk, mindkétszer egalizált a rivális, amely Zarabec találatával a 10. percben átvette a vezetést. Innentől kezdve mi rohantunk az eredmény után, többször is háromgólos hátrányban voltunk. Bánhidi gólja adhatott volna lendületet a félidő előtt, azonban egy szlovén bombával zárult le a játékrész, 13-16 volt az állás 30 perc játék után. A kapusaink nem igazán tudták támogatni a csapatot hátulról, Mikler és Székely összesen három védést mutattak be, ami 17 százalékos hatékonyság volt.

Ahogyan ezen az Eb-n már többször, úgy most is jól kezdtük a második félidőt, a védelmünk újra jól zárt, a kapuba visszatérő Mikler védésekkel segítette a csapatot, miközben emberhátrányban is sikerült a kapuja elé szegezni Szlovéniát – ezt már a korábbi magyar szövetégi kapitány, a már a szlovénokat irányító Ljubomir Vranjes sem bírta idegekkel, kapot is egy sárgát. A 40. percben, Bánhidi góljával az egyenlítés is meglett (17-17).

A szlovénoknak sem ízlett a magyar csapat váltása, Nagy Bence góljával pedig hosszú idő után újra mi vezettünk a 43. percben (19-18), majd ugyanő már kettőre növelte az előnyünket egy pontos lövéssel, hogy aztán Ligetvári labdaszerzése után az üres kapuba is betaláljunk.

Az utolsó negyedórába érve időt kért Vranjes, de nem sikerült kizökkenteni a magyar válogatottat, elsősorban Ligetári bombáival őriztük kétgólos előnyünket az utolsó tíz perc kezdetén. Ugyanő aztán a negyedik dobásából is betalált, így már 25-22-re vezettünk. Szlovénia azonban szorossá tette a hajrát, Mackovsek szélről szerzett gólja után már csak egy gól volt a különbség két perccel a vége előtt (28-27).

Ligetvári volt a nyerőemberünk, a sáncon megpattanó lövésével újra kettővel vezettünk, végül 29-28-ra megnyertük a meccset. A mezőny legeredményesebb játékosa Bánhidi Bence lett kilenc góllal.

A magyarok kedden Svédországgal, szerdán pedig Portugáliával találkoznak a középdöntőben. A csoport első két helyezettje az elődöntőbe jut, a harmadik pedig az ötödik helyért játszhat.

Eredmény – kézilabda Eb, középdöntő, 2. forduló, II csoport Magyarország – Szlovénia 29-28 (13-16) Magyarország: Mikler, Székely (kapusok), Balogh 2 (1), Bánhidi 9, Bóka 1, Fekete, Győri 3, Hornyák, Ligetvári 6, Máthé 2, Nagy B. 3, Rosta 2, Sipos, Szita 1, Tóth, Ubornyák. Edző: Gulyás István. Szlovénia: Ferlin, Kastelic (kapusok), Blagotinsek 4, Bombac, Cehte 3, Cingesar, Dolenec 8 (1), Henigman 1, Horzen, Janc 3, Kodrin, Mackovsek 5, Ovnicek, Sostaric, Zabic, Zarabec 4 (1). Edző: Mohoric Uros. Kiállítások: 10 illetve 10 Hétméteresek: 1/1 illetve 3/2 A középdöntő csoport állása: 1. Norvégia 4 p (+13), 2. Magyarország 4 p, 3. Szlovénia 4 p (+4), 4. Izland 2 p (-6), 5. Portugália 2 p (+1), 6. Svédország 0 p (-12)

Kiemelt fotó: Jonathan NACKSTRAND / AFP