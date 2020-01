Az elnyomás és a hazugságok ellen csak az emigráció a megoldás

2019-ben több alkalommal is előfordult, hogy az iráni hatóságok beavatkoztak cselgáncsozóik szereplésébe azzal, hogy megtiltották nekik, hogy izraeliek ellen lépjenek tatamira. Így a 2018-as világbajnok Szaid Mollaej a februári, párizsi Grand Slam-versenyen nem állhatott ki riválisa ellen, a tokiói világbajnokságon pedig arra kényszerítették, hogy címvédőként lépjen vissza a belga Matthias Casse elleni elődöntőtől, hogy a fináléban ne kerülhessen szembe az izraeli Szagi Mukival.

A sportoló mindezt jelezte a szövetség vezetőinek, majd mégis tatamira lépve kikapott, és félve az otthoni megtorlástól hamarosan menedékjogot kért Németországban. Mollaej és Muki ezt követően nyílt üzenetváltásban gratulált egymásnak, decemberben pedig még közös kép is készült róluk.

– írta Mollaej.

Emotional pic from Masters competition in China: #Israeli #Judoka #SagiMuki with his rival @iammollaei who left #Iran due to pressure from the regime contradicting spirit of #sportsmanship.

Both expected to meet again on the Mattress in the final. Good luck! (source ynet) pic.twitter.com/opZvoFh2K0

