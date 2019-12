Van Gerwen rosszabb játékkal is verte vérző ujjú ellenfelét

Elmaradtak a meglepetések a londoni darts-világbajnokság vasárnap esti elődöntőiben, a címvédő holland Michael van Gerwen döcögős játékkal verte 5-2-re a litván Darius Labanauskast, míg a harmadik helyen kiemelt Gerwyn Price sima 5-1-gyel múlta felül Glen Durrantet.

Harmadszor játszhat vb-elődöntőt a legfeltűnőbb dartsos Aspinall számára is ismerős lesz a legjobb négy, mivel tavaly is ott járt.

A két délutáni mérkőzés soros 5-3-as eredményeket hozott, az angol Nathan Aspinall a belga Dimitri Van den Berghet, míg a skót Peter Wright a másik angolt, Luke Humphriest verte.

Este jött az első helyen kiemelt címvédő, Van Gerwen, aki meglepetésre gyengébben kezdett, így Labanauskas hozta a nyitó szettet és a másodikban is vezetett. A holland innen állt fel, és fordított 3-1-re.

Közben ellenfele meg is sérült, olyan ügyetlenül szedte ki a nyilait a táblából, hogy megsebezte egyik ujját, a vérző testrészt ápolni is kellett. Az ötödik szettben Labanauskas szépített (3-2), de a következő kettő más Van Gerwené lett, aki nem éppen magabiztos játékkal, sokkal inkább rutinjának köszönhetően jutott be a legjobb négy közé.

Az este utolsó mérkőzésén Glen Durrant csupán a harmadik szettben volt jó, a többi ötöt Gerwyn Price simán hozta, így életében először világbajnoki elődöntőt játszhat.

The final four… Who will be crowned the 2019/20 @WilliamHill World Darts Champion? pic.twitter.com/jDgNaVDW8h — PDC Darts (@OfficialPDC) 2019. december 29.

Darts-vb, negyeddöntők Michael van Gerwen (holland, 1.)-Darius Labanauskas (litván) 5-2

Gerwyn Price (walesi, 3.)-Glen Durrant (angol, 27.) 5-1 korábban:

Nathan Aspinall (angol, 12.)-Dimitri Van den Bergh (belga, 29.) 5-3

Peter Wright (skót, 7.)- Luke Humphries (angol) 5-3 A hétfői elődöntő párosítása:

Michael van Gerwen-Nathan Aspinall

Peter Wright-Gerwyn Price

Kiemelt fotó: dpa Picture-Alliance