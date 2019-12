Harmadszor játszhat vb-elődöntőt a legfeltűnőbb dartsos

Már csak nyolcan maradtak versenyben a dartsvébén, és az első negyedöntőben a tavalyi elődöntős Nathan Aspinall találkozott a belga Dimitri van den Berghgel.

Van den Bergh kezdett jobban, sima 3-0-ra nyerte a meccs első játszmáját, Aspinall pedig borzasztóan dobta a kiszállókat, 0/7 volt a mérlege. A második szettben Aspinallnek 80-ra hat nyila volt, előbb lerakta magát 32-re, majd dupla 16-tal kiszállt, és ezzel egyenlített.

A harmadik szettet egy 15 nyilas leggel zárta le Aspinall, a negyedikben pedig hiába vezetett a belga már 2-0-ra is, a 12 kiszállóból csak kettőt dobott be, így az angol elhúzott 3-1-re.

Amikor Aspinall egy újabb 3-2-es játszmával 4-1-re ellépett, úgy tűnt, eldőlt a meccs, de VdB visszakapaszkodott a szakadék széléről, és egyből 4-3 lett az állás.

A testbeszédjéből is az jött le, hogy elhiszi, hogy meg tudja fordítani a meccset, és a nyolcadik szettben egy 12 és egy 15 nyilas leggel az egyenlítés küszöbére került. Aspinall azonban megrázta magát, és három 13 nyilas körrel lezárta a meccset.

Three consecutive 13-darters from Nathan Aspinall sees him overcome Dimitri Van den Bergh 5-3 to reach the Semi-Finals for the second year running! pic.twitter.com/4Hs4Dd5vE8

A másik délutáni negyeddöntőben a színes frizurájáról könnyen felismerhető Peter Wright játszott Luke Humphrieszal, aki tavaly is eljutott a legjobb nyolcig. Wright erősen kezdett, a második legben 170-ről, a negyedikben 124-ről szállt ki, majd a második szettben leget sem engedett ellenfelének, 109,26-os átlaggal és 75 százalékos kiszállózással húzott el 2-0-ra.

A harmadik játszmában 2-2-nél Wright majdnem kiszállt 144-ről, de egy centit tévedett, így a dupla 8-at eltaláló Humphries szépített. A negyedik szettben Wright 161-ről szállt ki a második legben, és végül 11 nyilas leggel nyerte meg a nagyon színvonalas játszmát, amiben mindketten 100 fölötti átlagot hoztak.

A meccs innentől a másik negyeddöntőt másolta, Wright 4-1-re meglógott, majd Humphries 4-3-ra felzárkózott, de a rutinosabb, hetedik helyen kiemelt skót érezte, hogy szorul a hurok, és nem hagyta, hogy ellenfele még nehezebb helyzetbe hozza. Wright 105,86-os átlaggal nyerte meg a meccset, és és ezzel harmadszor játszhat vb-elődöntőt.

WRIGHT WINS IT!!

Peter Wright breathes a sigh of relief as he gets over the line in a 5-3 win over Luke Humphries!

Wright averaged 105.86 and hit the EIGHTH 170 finish of this World Championship! pic.twitter.com/cM1sYVaVTF

— PDC Darts (@OfficialPDC) December 29, 2019