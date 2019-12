A Los Angeles Lakers átgázolt a Portlanden az NBA legutóbbi játéknapján, LeBron James és Anthony Davis ketten együtt 70 pontot dobtak az idegenben 136-113-ra megnyert meccsen. James nem csak játékban nyújtott ismét kiemelkedőt, hanem emberségből is: épp védekezni futott vissza, de az oldalvonalon kívül és nem vette észre, hogy mögötte áll egy pincérnő, akit fellökött.

LeBron knocked over the waitress and helped her right back up 🙃 pic.twitter.com/jYopzglhok

— SportsCenter (@SportsCenter) December 7, 2019