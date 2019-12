Kim Rasmussen sűrű cseréit az egykori kapitány sem érti

Siti: Most nem az olimpia számít, csak a románok elleni 60 perc

Tíz éve egy fiatal átlagéletkorú válogatott a 9. helyen végzett a kínai női kézilabda-világbajnokságon, az akkori szövetségi kapitány, Mátéfi Eszter az m4sport.hu portálnak nyilatkozott élményeiről és mostani várakozásairól.

A csapat akkor a sérült Görbicz Anita és Pálinger Katalin nélkül utazott a vébére, és a csoportban kikapott Norvégiától, majd Romániától és pont nélkül folytatta a középdöntőben. Ott viszont már nem kapott ki, Spanyolországgal és Dél-Koreával döntetlent játszott, Kínát legyőzte, végül a helyosztón Ausztriát verve a 9. lett.

„Egységes volt a csapat, ha kimentek a pályára, nagyon tudtak egymásért küzdeni. Égett bennük a bizonyítási vágy. A középdöntős csoportban a spanyolokkal és Dél-Koreával is nagyon jó meccset játszottunk. Arra is emlékszem, hogy a Dél-Korea elleni mérkőzésen annyira jó volt a támadójátékunk, hogy a mérkőzést követően a norvégok elkérték a felvételt. Ha abból a két döntetlenből bármelyik győzelem lett volna, még előrébb is végezhettünk volna” – mondta a korábbi szövetségi kapitány.

Mátéfi elmondta, kellemes meglepetésként érte, amikor Kínából visszatérve a 9. hely ellenére rengeteg pozitív visszajelzést kapott. Szerinte a mostani válogatottnál a hozzáállással és küzdéssel nincs gond, inkább az összeszokottság hiánya az, ami visszaköszön a játékban és így az eredményességben.

Az M4 Sport szakértőjeként meghívott, korábbi 138-szoros válogatott Ferling Bernadett ennek okát Kim Rasmussen túlzott rotációjában látja, ezt a véleményt Mátéfi is osztja.

Mi, magyarok nem annyira vagyunk hozzászokva az ilyen sűrű cserékhez. Nem kritika gyanánt mondom, csak a saját véleményemként, hogy én sem értek egyet ezzel a módszerrel, hiszen nincs három támadásunk, mikor ugyanabban a felállásban játszanánk.

„Stabilitást kellene adni a csapatnak, mert a folyamatos cserékhez nagyon nehéz alkalmazkodni. Könnyebb, ha van egy stabil kezdő és abba cserélünk bele, hiszen az összeszokottság nagyon sokat számít.”

