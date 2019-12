Kézi-vb: Montenegró körömrágós meccsen verte Romániát

Montenegró 27-26-ra legyőzte Romániát a női kézilabda-világbajnokság C csoportjában, amivel eldőlt, hogy a spanyolokhoz hasonlóan továbbjut a középdöntőbe. Az egyetlen megmaradt továbbjutó helyről a pénteki magyar-román összecsapás dönthet.

Totális taktikai kudarc a kéziválogatott legújabb veresége? A szélsőinknek köszönhetően végig meccsben voltunk Montenegróval a női kézilabda-világbajnokság csoportrangadóján, minden más mutatóban alulmaradtunk, és végül kikaptunk. Ezt veséztük ki a Kézivezérlés legújabb adásában.

A montenegróiak a magyarok ellen megnyert rangadóval hangoltak a szerdai mérkőzésre, míg a sok problémával küzdő Románia egy kínkeserves Kazahsztán elleni győzelemmel. Az előzmények után ugyanakkor kissé meglepő volt, hogy a románok az első félidő nagy részében, ha minimálisan is, de vezettek, majd a második játékrészben már négygólos előnyben is voltak (21-17).

Ebből sikerült aztán egy háromgólos hátrányt összehozniuk pár perc alatt.

Románia ugyan még visszajött a mérkőzésbe, de az utolsó perceket Montenegró jobban bírta és Jelena Despotovic találatával le is zárta a találkozót. Ezzel az is eldőlt, hogy bárki is lesz a harmadik továbbjutó a csoportból, pontot nem visz magával a középdöntőbe.

A magyar válogatott 11 órától Szenegállal játszik, majd pénteken Románia ellen zárja a csoportkört.

Eredmény – női kézilabda-világbajnokság, 4. forduló B csoport:

Koreai Köztársaság-Ausztrália 34-17 (18-10) C csoport:

Montenegró-Románia 27-26 (11-12)

Spanyolország-Kazahsztán 43-16 (19-11)

