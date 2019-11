Kielben közel állt a bombameglepetéshez a Motor

Hatalmas meglepetésre majdnem ismét kikapott hazai pályán a THW Kiel a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában: a németek háromgólos hátrányról felállva mentettek pontot a nyeretlen Motor Zaporizzsja ellen.

A Kiel már legutóbb is nagy bajban volt, hiszen a portugál Porto elvette a veretlenségét, de arra kevesen számítottak, hogy az egy döntetlennel és hét vereséggel álló ukrán bajnok veszélyt jelenthet.

QUICK PICK: Dahm-ke! @thw_handball‘s Rune does the business against #Zaporozhye in their #veluxehfcl Group B clash. #ehfcl pic.twitter.com/lDAIAajD2B

— EHF Champions League (@ehfcl) 2019. november 20.