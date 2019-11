44 év után beadta a derekát az NBA egyik legnagyobb legendája

Bill Russell, az észak-amerikai kosárlabdaliga egyik legnagyobbja 44 év után vette át a sportági hírességeknek járó gyűrűt.

A Boston Celtics-szel 11-szeres NBA-bajnok (1957, 1959-66, 1968 és 1969), ötszörös MVP-díjas (1958, 1961-63, 1965), az amerikai válogatottal olimpiai bajnok (1956), a San Francisco Egyetemmel kétszeres bajnok (1955, 1956) Russell privát ünnepség keretében kapta meg a neki 1975-ben megítélt Hírességek Csarnok-tagságot szimbolizáló gyűrűt.

A 85 éves legenda Twitter-bejegyzésében közölte, azért nem ment el a 44 évvel ezelőtti beiktatási ceremóniára, mert úgy érezte, más jobban rászolgált arra, hogy az első fekete bőrű kosaras legyen a Hall of Fame-ben.

In a private ceremony w/my wife & close friends A.Mourning @AnnMeyers @billwalton & others I accepted my #HOF ring. In ‘75 I refused being the 1st black player to go into the @Hoophall I felt others before me should have that honor. Good to see progress; ChuckCooperHOF19 @NBA pic.twitter.com/2FI5U7ThTg

— TheBillRussell (@RealBillRussell) 2019. november 15.