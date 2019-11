Megint meccset nyertek a veszprémi fiatalok a SEHA Ligában

A Telekom Veszprém újra az U21-es csapatát küldte pályára a Szpartak Moszkva elleni SEHA Liga-meccsén és akárcsak Oroszországban, ezúttal is győztek a magyar fiatalok.

A felnőttcsapatból Vladimir Cupara kapus, Borut Mackovsek és Dejan Manaszkov is pályára lépett, rajtuk kívül viszont csupa saját nevelés játszott – nem is akárhogy! Villámgyorsan ellépett a Veszprém 7-7 után egy 6-0-s szériával, szünetben is még négy gól volt a magyarok előnye, végül 37-32-re nyert a hazai csapat.

A Veszprém hat forduló után öt győzelemmel áll a B csoport első helyén, de nem dőlhetnek hátra a bakonyiak, mivel a felnőtt csapat szintén kedden lép pályára a Csurgó ellen az NB I-ben.

Végeredmény – SEHA Liga, csoportkör, 6. forduló Telekom Veszprém-Szpartak Moszkva (orosz) 37-32 (17-13)

Kiemelt kép: telekomveszprem.hu