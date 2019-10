Belefutott a világhírű sztáredzőbe a román elnökjelölt, gyorsan adott is neki egy autogramot – videóval

Nem mindennapi jelenetnek lehettek szemtanúi azok, akik belefutottak Dan Barnába Nagyváradon. A mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és a Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja (PLUS) közös elnökjelöltje a város egyik sétálóutcájában kampányolt, amikor belefutott a magyar nemzetiségű világhírű sztáredzőbe, Jenei Imrébe.

A Főtér beszámolója szerint a politikus szóba elegyedett a nagy tiszteletnek örvendő BEK-győztes trénerrel, majd felajánlotta, hogy ad neki egy autogramot a szórólapjára. Jenei rezzenéstelen arccal elfogadta a nagylelkű ajánlatot, sőt megjegyezte, hogy persze, még ő kéri Barnát, hogy tisztelje meg az aláírásával.

Az amúgy is paródiába illő eset, akkor vált csak igazán komikussá, amikor az egyik jelenlevő nevetve megkérte Jeneit, hogy ha már így áll a helyzet, akkor adjon már ő is egy autogramot a politikus úrnak, amit az edző mosolyogva meg is tett.

Fölmerült a gyanú, hogy Barnának halvány lila gőze sem volt arról, hogy ki az a szemüveges úr, aki szembejött vele, de ezt később ő határozottan cáfolta.

A Nagyváradon élő legendás szakember a román és a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya is volt, de arról a legismertebb, hogy ő volt a Bukaresti Steaua edzője, amikor a román katonacsapat 1986-ban megnyerte a Bajnokcsapatok Európa-kupáját, a mai Bajnokok Ligája elődjét.