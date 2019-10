Cech a meccs hőseként debütált hokikapusként

Mi is beszámoltunk róla, hogy a csehek legendás kapusa, Petr Cech megvalósítja gyerekkori álmát és leigazolt egy angol másodosztályú hokicsapathoz.

A debütálásra nem is kellett sokat várni, Cech csapata, a Guildford a Swindon Wildcats ellen lépett jégre. A rendes játékidő 2-2-re végződött, így jöhettek a büntetők, és a Swindon első lövőjén egyből kifogott Cech.

Mivel három pár után 1-1 volt az állás, folytatódott a büntetőpárbaj, ami végül akkor dőlt el, amikor Cech újabb próbálkozó eszén járt túl.

A dream ice hockey debut for Petr Cech 🏒🙌

He produced the crucial save in a nail-biting penalty shootout to secure the win for Guildford Phoenix pic.twitter.com/3OEHNfKjk7

— Metro Sport (@Metro_Sport) October 13, 2019